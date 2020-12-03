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13:22

Собянин: Записаться на вакцинацию от COVID-19 в Москве можно будет с 4 декабря

фото ЗакС политика Собянин: Записаться на вакцинацию от COVID-19 в Москве можно будет с 4 декабря

Столичный мэр Сергей Собянин известил о начале работы прививочных пунктов в Москве, в которых можно будет пройти вакцинацию от коронавируса, информирует ТАСС.

По словам управленца, записаться на процедуру можно будет уже с 4 декабря. Первыми препараты получат врачи, учителя и соцработники.

"По согласованию с правительством России, с целью обкатки огромного механизма массовой вакцинации мы открываем электронную запись на прививку для работников образования, здравоохранения всех форм собственности, а также для работников городских социальных служб, начиная с 4 декабря 2020 года", - говорится в сообщении пресс-службы мэра.

Накануне, напомним, Владимир Путин поручил приступить к массовой вакцинации россиян от инфекции уже на грядущей неделе.

В России на сегодняшний день зарегистрированы две вакцины от COVID-19: от центра имени Гамалеи ("Спутник V") и от центра "Вектор" ("ЭпиВакКорона"). Клинические испытания обеих до сих пор не завершены. 

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