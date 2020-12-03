Правозащитники требуют возбудить уголовное дело на научрука Путина Владимира Литвиненко

Руководитель правозащитной организации "Гражданский щит" Антон Матий обратился в Генеральную прокуратуру с требованием привлечь к уголовной ответственности ректора Петербургского горного университета Владимира Литвиненко, который, считает он, пренебрёг приказом Минобрнауки и длительное время не переводил вуз на дистанционное обучение.

"После ряда публикаций в СМИ можно сделать вывод, что руководство университета, в том числе в лице его ректора, нарушает права и законные интересы студентов, а также преподавателей, поскольку игнорирование санитарных норм и правил привело к массовому заболеванию людей", - поделился соображениями Матий в разговоре с "МБХ медиа".

Кроме Генпрокуратуры, жалобы на Литвиненко отправлены в СК, МВД, Управление президента по работе с обращениями граждан и организаций, а также в Общественную палату.

Горный университет был единственным вузом Северной столицы, не желавшим переводить учащихся на дистант. В то же время студенты жаловались на сложную эпидемиологическую обстановку внутри учебного заведения и сообщали о давлении руководства в отношении тех, кто намеревался, написав заявление, заниматься удалённо.

Накануне стало известно, что Горный всё же закроется вслед за остальными вузами города. Отказ от дистанта в университете мотивировали тем, что будущие инженеры должны получать практические знания, а в условиях удалёнки это сделать невозможно.