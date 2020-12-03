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14:49

Главным внештатным эпидемиологом комздрава стала Мария Дарьина

фото ЗакС политика Главным внештатным эпидемиологом комздрава стала Мария Дарьина

В петербургском комитете по здравоохранению обновили кадровый состав главных внештатных специалистов, информирует пресс-служба ведомства.

Так, главным эпидемиологом назначили Марину Дарьину: специалист является главой координационного организационно-методического отдела в ГБУЗ "Медицинский информационно-аналитический центр". Её предшественницей на посту была профессор Людмила Зуева, которая ушла на покой после 25 лет службы.

Должность главного внештатного специалиста по медицинской профилактике досталась Дмитрию Ченцову, который возглавляет ГКУЗ "Городской центр медицинской профилактики". Ранее этот пост занимал профессор медуниверситета им. И.И. Мечникова Ирена Мишкич.

Фото: Комитет по здравоохранению / "ВКонтакте"

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