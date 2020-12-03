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16:34

В Смольном ожидают, что число прививочных пунктов достигнет пяти

фото ЗакС политика В Смольном ожидают, что число прививочных пунктов достигнет пяти

В ближайшее время петербуржцы смогут воспользоваться услугами пяти пунктов, в которых можно будет получить прививку от коронавируса, пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу комитета по здравоохранению. На сегодняшний день их открыли только два: в больнице №40 и поликлинике Красногвардейского района.

"Готовы развернуть еще три, для них приобретается необходимое оборудование", - рассказали в комитете.

Накануне президент Владимир Путин поручил приступить к массовой вакцинации россиян от инфекции. Москвичи смогут начать записываться на процедуру с 4 декабря.

В России на сегодняшний день зарегистрированы две вакцины от COVID-19: от центра имени Гамалеи ("Спутник V") и от центра "Вектор" ("ЭпиВакКорона"). Клинические испытания обеих до сих пор не завершены. 

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Все новости:  COVID 
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