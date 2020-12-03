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17:27

"Коммунисты России" просят Путина о высшей мере наказания для доцента Соколова

фото ЗакС политика "Коммунисты России" просят Путина о высшей мере наказания для доцента Соколова

Лидер "Коммунистов России" Максим Сурайкин вместе с лидером петербургского отделения партии Сергеем Малинкович подготовили письмо к президенту, где говорится об исключительности преступления, в котором обвиняют доцента СПбГУ Олега Соколова (убийство молодой сожительницы с особой жестокостью). Вопиющий характер дела побудил их просить о снятии моратория на смертную казнь в отношении скандально известного ученого.

"Самый интеллигентный и культурный город страны с момента совершения Соколовым преступления приобрел имидж города, где активно действуют маньяки-расчленители. Появляются карикатуры, дурацкие стишки. Все идет к тому, что приговор суда может быть неоправданно мягким, у Соколова мощное лобби, а в городе в год пандемии множатся преступления с элементами расчленения жертв", - заявил Малинкович.

Политика возмущает то, что в защиту доцента подписываются петиции. За этим, а также за попытками как-то очернить Петербург, по его мнению, стоят некие злые силы. Высшую меру наказания, считают в партии Малинковича, следует распространить на всех убийц, совершивших свои преступления с особой жестокостью, о чем коммунисты намерены попросить депутатов Госдумы. Отметим, что смертная казнь в России де-факто не применяется с 1996 года. Мораторий на нее - одно из условий пребывания в Совете Европы.

Соколова обвиняют в незаконном хранении оружия и убийстве своей сожительницы Анастасии Ещенко. Мужчину задержали в ноябре 2019 года, когда он в пьяном виде пытался утопить в Мойке пакет с человеческими останками и оружием.


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