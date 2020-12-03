Суд разрешил клубу "Космонавт" продолжить работу

Суд в Петербурге признал ООО "Космос" (под таким названием в Минюсте зарегистрирован концертный клуб "Космонавт") виновным в нарушении противоэпидемиологических мер, сообщает объединенная пресс-служба судов. Вместе с тем административное дело против организации закрыли, сославшись на его малозначительность. Из этого следует, что де-юре клуб сможет продолжить работу.

Согласно официальному сайту "Космонавта", концерты групп "Ундервуд" и "Крематорий", первоначально намеченные на ближайший уик-энд, перенесли на неделю вперед.

Претензии к заведению возникли после ноябрьских выступлений групп "Чиж&Co" и "Бригадный подряд", которые не согласовывались организаторами с чиновниками из комитета по культуре и на которых были зафиксированы нарушения действующих в городе на период пандемии санитарно-эпидемиологических правил безопасности.