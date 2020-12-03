Богадельню у Волковского кладбища надстраивают мансардой

Дом Волковской кладбищенской богадельни (Расстанная улица, 24) с более чем двухсотлетней историей активно перестраивают, сообщает специализированное издание "Канонер". Чердак превратился в мансарду, над кровлей появился мезонин, и, кроме того, отмечается, что здание лишилось глядевших во двор старинных стен.

Если верить представленному в начале года проекту, продолжающиеся работы призваны вернуть сооружению внешний вид, актуальный для второй половины XIX века. Заказало их ООО "Юринвестстрой".

В 2016 году здание, за два века в целости сохранившее свой фасад, исключили из списка выявленных памятников культурно-исторического наследия и, соответственно, лишили государственной охраны.