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18:45

Минюст хочет избавить города от СИЗО и колоний

фото ЗакС политика Минюст хочет избавить города от СИЗО и колоний

Руководство Министерства юстиции предлагает перебазировать исправительные учреждения за пределы городов и работает в настоящее время над соответствующим пилотным проектом. Об этом рассказал в эфире телеканала "Россия 24" глава ведомства Константин Чуйченко. По его мнению, горожане заинтересованы в том, чтобы от них подальше "убрали действительность, связанную с лишением свободы".

"Учреждения ФСИН должны получить определенное преображение. У нас сейчас готовятся изменения в концепцию развития ФСИН", - развернул свою мысль чиновник.

Вместе с тем, в определенных положительных метаморфозах нуждается, по мнению Чуйченка, и содержание работы, которую выполняют сотрудники колоний и СИЗО. От ее качества, подчеркнул спикер, прямо или косвенно зависит число рецидивистов.

"Мы должны сделать эту службу эффективной и одновременно разумной", - заявил министр.

В свою очередь, член ОНК Марина Литвинович, на которую ссылается "Эхо Москвы", скептически относится к идее переноса исправительных учреждений на периферию.

"А все суды расположены в городах. То есть получится, что конвоирование в холодных и неудобных автозаках увеличится еще больше по времени. И если из загорода людей будут привозить в город, автозаки будут стоять в пробках", - гласит ее довод.

Кроме того, Литвинович убеждена, что общество должно лучше знать, что происходит в тюрьмах, а потому убирать СИЗО "в лес" потенциально опасно для него.

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