У Гостиного двора прошли пикеты против лишения мандатов оппозиционных депутатов

У станции метро "Гостиный двор" 3 декабря активисты встали в пикеты против лишения мандатов оппозиционных муниципальных депутатов, сообщил ЗАКС.Ру сторонник движения "Весна" и "Гражданского общества" Евгений Затеев. Он заявил, что пикетчики решили привлечь внимание горожан к тому, что в городе мандатов лишают независимых депутатов по письму губернатора Петербурга Александра Беглова, в котором он говорит о якобы совершенных народными избранниками ошибках в декларациях.

- Сейчас снимают полномочия с независимых депутатов. Я был, мягко говоря, расстроен этой ситуацией и решил выйти в пикет, чтобы привлечь внимание петербуржцев, - рассказал Затеев.

По его словам, также в пикеты вышли Алена Кирьян, активист "Гражданского общества" Владимир Василенко и Светлана Уткина, с которой 1 декабря сняли полномочия муниципального депутата МО "Финляндский округ". Затеев отметил, что сотрудники полиции внимание акции не уделили. При этом, прохожие интересовались ситуацией и положительно оценивали пикеты, когда активисты рассказывали им о ситуации, сообщил Затеев.

Напомним, ранее мандатов лишились три оппозиционных муниципальных депутата Анна Каруличева (МО "Нарвский округ"), Вера Морозова (МО "Малая Охта") и Светлана Уткина (МО "Финляндский округ"). Причина - якобы совершенные ошибки в отчетах о доходах и имуществе. Об этих нарушениях в муниципалитеты сообщил в письмах Беглов. В обращениях губернатор потребовал от советов МО в течение 30 дней принять решение о лишении полномочий провинившихся мундепов.

София Саттарова / фото: Евгений Затеев

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