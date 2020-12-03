Муниципал
18+
 PDA
   Наши соцсети:   
           
  
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Поправки в Конституцию

Муниципал

18:38

У Гостиного двора прошли пикеты против лишения мандатов оппозиционных депутатов

фото ЗакС политика У Гостиного двора прошли пикеты против лишения мандатов оппозиционных депутатов

У станции метро "Гостиный двор" 3 декабря активисты встали в пикеты против лишения мандатов оппозиционных муниципальных депутатов, сообщил ЗАКС.Ру сторонник движения "Весна" и "Гражданского общества" Евгений Затеев. Он заявил, что пикетчики решили привлечь внимание горожан к тому, что в городе мандатов лишают независимых депутатов по письму губернатора Петербурга Александра Беглова, в котором он говорит о якобы совершенных народными избранниками ошибках в декларациях.

- Сейчас снимают полномочия с независимых депутатов. Я был, мягко говоря, расстроен этой ситуацией и решил выйти в пикет, чтобы привлечь внимание петербуржцев, - рассказал Затеев. 

По его словам, также в пикеты вышли Алена Кирьян, активист "Гражданского общества" Владимир Василенко и Светлана Уткина, с которой 1 декабря сняли полномочия муниципального депутата МО "Финляндский округ". Затеев отметил, что сотрудники полиции внимание акции не уделили. При этом, прохожие интересовались ситуацией и положительно оценивали пикеты, когда активисты рассказывали им о ситуации, сообщил Затеев. 

Напомним, ранее мандатов лишились три оппозиционных муниципальных депутата Анна Каруличева (МО "Нарвский округ"), Вера Морозова (МО "Малая Охта") и Светлана Уткина (МО "Финляндский округ"). Причина - якобы совершенные ошибки в отчетах о доходах и имуществе. Об этих нарушениях в муниципалитеты сообщил в письмах Беглов. В обращениях губернатор потребовал от советов МО в течение 30 дней принять решение о лишении полномочий провинившихся мундепов. 

9575bfb2-e617-444b-828e-d88cd040ba6c.jfif (24 KB)52e41982-0f84-4035-b055-528630ba464b.jfif (24 KB)

София Саттарова / фото: Евгений Затеев


В этой, как и в любой другой новости/статье/интервью и т.д., теперь вы можете проголосовать "за" или "против" упоминаемых в ней персонажей. Для этого достаточно навести на фамилию человека курсор мышки. Подробно о правилах голосования и о том, где посмотреть текущие рейтинги персон, написано в "Инструкции по голосованию".

Посмотреть общий рейтинг персон.

Рейтинг персон в этом материале


Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру
в Яндекс.Дзен
 и
Телеграм
Все материалы по теме

1 декабря, 17:37 У стен Смольного прошли пикеты против застройки Аракчеевских казарм

26 ноября, 13:52 У входа в Мариинский дворец активист "похоронил" малый бизнес

25 ноября, 20:57 У Гостиного двора активисты встали в живую цепь против домашнего насилия

25 ноября, 19:49 Активисты развесили изображения Серова в образе Ждуна на проблемных объектах

25 ноября, 19:19 Другороссы вывесили баннер, критикующий качество борьбы Беглова с COVID-19

25 ноября, 17:09 В Шушарах установили протестную инсталляцию с упреками в адрес Смольного

21 ноября, 16:29 "Весна" начала строить свое "метро" в знак протеста против роста цен на проезд в Петербурге

18 ноября, 21:15 Дольщики Normann объявили о завершении голодовки

18 ноября, 19:58 На очередной "Стратегии-18" в Кудрово задержали пятерых активистов

17 ноября, 19:29 Участников чаепития в день рождения Путина оштрафовали на 5 тысяч рублей

Упоминаемые персоны
Упоминаемые муниципальные округа, рейтинг в этом материале
Упоминаемые муниципальные депутаты, рейтинг в этом материале

Обсуждение
Правила комментирования

Запрещается:
  • Оскорбление участников дискуссии и иных лиц
  • Употребление нецензурных слов и брани
  • Разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия
  • Спам и реклама других сайтов
  • Комментарии не по теме материала
  • Обсуждение действий администрации сайта
Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.


Рейтинг персон

Все новости:  COVID 
19:20 Муниципал: Скончался журналист и бывший депутат Финляндского округа Захарцев

19:15 Столичный суд арестовал мужчину по делу о государственной измене

18:45 Минюст хочет избавить города от СИЗО и колоний

18:38 Муниципал: У Гостиного двора прошли пикеты против лишения мандатов оппозиционных депутатов

18:18 Богадельню у Волковского кладбища надстраивают мансардой

17:58 Суд разрешил клубу "Космонавт" продолжить работу

17:27 "Коммунисты России" просят Путина о высшей мере наказания для доцента Соколова

16:53 Петербургские врачи заметили, что с осени дети стали дольше "носить" в себе COVID-19

16:34 В Смольном ожидают, что число прививочных пунктов достигнет пяти

16:16 ЗакС установил квоты на посещение своих заседаний журналистами

15:59 Перенесший COVID-19 Милонов призывает всех привиться

15:36 Коронавирус обнаружился у мэра Великого Новгорода

15:15 Елин допустил смягчение коронавирусных ограничений после Рождества

14:49 Главным внештатным эпидемиологом комздрава стала Мария Дарьина

14:42 Муниципал: Депутата из Петергофа обвинили в попытке срыва принятия бюджета с помощью сирены и песни "Скатерть-самобраночка"

Предыдущие новости

Регионы


© ZakS.Ru, 2002—2020. Все права защищены. Размещение рекламы на сайте ЗакС.Ру.
При использовании материалов гиперссылка обязательна. [18+]
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-50076, выданное 07.06.2012 Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Главный редактор: Гончарова Н.С.
+7 (812) 331-71-80 zaks.ru@inbox.ru