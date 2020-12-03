Шнуров просит дать работать ресторанам с 50-процентной заполняемостью в новогодние праздники

Музыкант и член Партии роста Сергей Шнуров продолжил упрекать петербургскую администрацию в нерациональности принимаемых антивирусных мер, на этот раз настойчиво предлагая альтернативу, которая, как ему кажется, способна спасти малый бизнес от полного разорения. Последнее, опасается он, практически неизбежно, если оставить в силе утвержденное накануне губернатором Александром Бегловым полное закрытие баров и кафе на период с 30 декабря по 3 января.

"Сделайте регламент, скажите: нужно, чтобы в зале ресторана была заполняемость 50%. Все будут соблюдать, все будут работать", - обратился лидер "Ленинграда" к принимающим решения госслужащим в интервью ТАСС.

В свою очередь, полное закрытие почти на две недели театров, концертных площадок и музеев тоже не устраивают Шнурова.

"В музеях особых столпотворений не наблюдалось в последнее время. Поэтому нужно сесть, подумать, как сделать так, чтобы люди, приходя в музей, не подвергались какой-то опасности", - заметил музыкант.

Наконец, призыв властей к россиянам воздержаться от поездок в Петербург на каникулах явился для начинающего политика дополнительным и необязательным ударом по экономике. Теперь Шнуров намерен упорно повторять свою актуальную критику всеми доступными ему способами.

Ранее музыкант осудил антивирусные меры Смольного в общих чертах, упрекнув чиновников в бессистемном подходе и запоздалом реагировании на эпидемические вызовы. При нынешних административных мерах, предрек шоумен, государство окончательно добьет бизнес.

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