Местную жительницу выставили с заседания МО "Семеновский" по бюджету

Совет муниципального образования "Семеновский" решил закрыть заседание совета по принятию бюджета из-за присутствия местной жительницы Анны Букиной в помещении, рассказала ЗАКС.Ру сама Букина. По ее словам, она пришла на заседание совета, но глава округа Ян Липинский отказался начать мероприятие, пока жительница находится в помещении. Об этом же свидетельствует видеозапись, размещенная Букиной в социальной сети "ВКонтакте".

Липинский заявил, что жительнице нельзя присутствовать на заседании из-за постановления губернатора об антиковидных ограничениях. При этом, сам глава округа находился в помещении без средств индивидуальной защиты.

- Я говорю: "Вы сами нарушаете постановление: вы сидите сейчас без маски, на расстоянии 50 сантиметров от других депутатов. Вы без маски подвергаете их угрозе, вдруг у вас COVID и вы заражаете их". Он сказал: "Это моя персональная ответственность".

На сторону Букиной встала мундеп от "Яблока" Полина Рысакова. Она отметила, что заседания муниципалитета открыты и никакого документа о запрете их посещать из-за коронавируса не принимались. Один из депутатов предложил проголосовать за закрытие заседания - большинство коллег его поддержали. После этого, по словам Букиной, она покинула муниципалитет.

Ранее группе округа "ВКонтакте" опубликовали анонс заседания и его повестку. Информации о том, что мероприятия пройдет в закрытом формате, ни на сайте муниципалитета, ни в группе "ВКонтакте" ЗАКС.Ру найти не удалось. При этом, МО ведет прямую трансляцию своего заседания в социальной сети.

Напомним, в ноябре суд признал незаконным бездействие главы МО Липинского по иску Букиной. Она подала заявление из-за того, что муниципалитет не направлял нормативно-правовые акты в Минюст для публикации документов на сайте ведомства.

София Саттарова