Более двухсот петербургских врачей испытали на себе вакцину "Спутник V"

Прививку вакциной от коронавируса отечественного производства "Спутник V" получили 217 медицинских сотрудников, работающих в Петербурге, сообщила пресс-служба Смольного. Причем 62 из них прошли оба необходимых этапа процедуры.

"Вакцинация проходит без осложнений, все медики чувствуют себя хорошо, работают, за их состоянием постоянно наблюдают коллеги", - рассказал губернатор Александр Беглов.

На сегодняшний день Петербург принял 2042 дозы вакцины, тогда как всего город запросил у Минздрава 4667 доз.

В ноябре профильный вице-губернатор Олег Эргашев заявлял о планах города привить отечественной вакциной от коронавируса абсолютно всех медицинских сотрудников. Рядовые петербуржцы вскоре смогут получить вакцину от инфекции в пяти прививочных пунктах, поскольку накануне, 2 декабря, Владимир Путин поручил приступить к массовой вакцинации россиян.

В этой, как и в любой другой новости/статье/интервью и т.д., теперь вы можете проголосовать "за" или "против" упоминаемых в ней персонажей. Для этого достаточно навести на фамилию человека курсор мышки. Подробно о правилах голосования и о том, где посмотреть текущие рейтинги персон, написано в

.



Посмотреть общий рейтинг персон.