Депутату Боярскому стыдно за чиновников, не готовых поддержать бизнес в пандемию

Депутат Государственной Думы из Петербурга Сергей Боярский выразил на своей странице в Instagram скепсис относительно "новогодних" коронавирусных мер, полагая, что они способны навредить бизнесу: "одно лечим, другое калечим". Тем временем, о поддержке последнего задумываются далеко не все, отметил он в видеообращении.

"Когда я слышу на вопрос: "А будут ли предусмотрены меры поддержки малого бизнеса?" — ответ: "Есть ещё 365 дней, на каждый чих не наздравствуешься" — это цитата — мне становится стыдно", - произнес законотворец, имея в виду выступление вице-губернатора Евгения Елина.

Вместе с тем он преподносит ситуацию таким образом, что губернатор Александр Беглов в неудачных решениях не виноват.

"Мои слова поддержки Губернатору, не просто ему сейчас. Как говорится "с такими друзьями и врагов не надо"", - написал единоросс рядом с опубликованным видеообращением.

Так или иначе, от петербургского чиновничества Боярскому не хватает разъяснений применительно к новым ограничениям, принятым накануне.

Ранее за бизнес вступился музыкант и политик Сергей Шнуров, который хочет, чтобы предприятиям общепита вместо полного запрета на работу в период с 30 декабря до 3 января дали открыться с заполняемостью 50%.

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