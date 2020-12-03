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3 декабря, 22:35

Беглов возмутился провокацией против Четырбока и поздравил его с Днем юриста

фото ЗакС политика Беглов возмутился провокацией против Четырбока и поздравил его с Днем юриста

Губернатор Петербурга Александр Беглов в четверг, 3 декабря, направил поздравление с Днем юриста председателю комитета по законодательству ЗакСа Дениса Четырбока, сообщил телеканал "78".

Глава города в своем письме возмутился недавней акцией против депутата. В конце ноября на улицах города появились плакаты с портретом Четырбока, списком резонансных законодательных инициатив за его авторством и подписью "Я решаю, когда похоронить ваш бизнес". Фракция "Единая Россия" 2 декабря обратилась по этому поводу к Беглову с депутатским запросом.

"Возмущен грубой провокационной акцией, которая нацелена не только на то, чтобы исказить итоги Вашей деятельности, но и нанести вред нашему городу. Санкт-Петербург — культурная столица России. Такие выходки не свойственны настоящим петербуржцам — людям тактичным и воспитанным", - цитирует текст поздравительного письма губернатора телеканал.

Беглов добавил, что "отстаивать свою точку зрения, говорить правду у нас всегда было принято в лицо".

Напомним, в своем депутатском запросе единороссы указали, что агитки тянут на уголовную статью о "клевете", а их цель - "подрыв государственного устройства Санкт-Петербурга". Спикер ЗакСа Вячеслав Макаров с трибуны заявил, что задержанных расклейщиков плакатов стоило бы отправить в армию и удивился, что заказчиков провокации еще не провели "с пыльными мешками" по Невскому проспекту. 

"Сегодня прокламации расклеиваются по всему городу, потом начнут создаваться ячейки, включая террористические, подпольные горкомы," - сказал Макаров. 

Единственным членом фракции "Единая Россия", не подписавшимся под коллективным обращением, был депутат Андрей Анохин. Он объяснил ЗАКС.Ру, что сделал это из-за сложных отношений с комитетом по законодательству и потому, что не желает жестоких наказаний для расклейщиков, которые, по его словам, наверняка, просто хотели подработать. 


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