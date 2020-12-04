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10:22

Вакцину "Спутник V" начнут производить в Казахстане

фото ЗакС политика Вакцину "Спутник V" начнут производить в Казахстане

Начиная с 22 декабря на территории Казахстана начнется производство российской вакцины от коронавируса "Спутник V",  доложил президенту республики Касым-Жомарту Токаеву премьер-министр Аскар Мамин.

Ожидается, что граждане Казахстана смогут привиться уже с начала 2021 года.

2 декабря Владимир Путин поручил приступить к массовой вакцинации россиян от инфекции уже на грядущей неделе.

В России на сегодняшний день зарегистрированы две вакцины от COVID-19: от центра имени Гамалеи ("Спутник V") и от центра "Вектор" ("ЭпиВакКорона"). Клинические испытания обеих до сих пор не завершены. 

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