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11:05

Минобороны проведёт собственную экспертизу по делу Ивана Сафронова

фото ЗакС политика Минобороны проведёт собственную экспертизу по делу Ивана Сафронова

Эксперты Министерства обороны намерены провести собственную экспертизу по делу экс-журналиста Ивана Сафронова, уведомляет "Коммерсант".

Специалисты главного управления Генштаба военного ведомства и сотрудники Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) определят достоверность, а также степень секретности данных, которые Сафронов якобы передавал западным спецслужбам.

В то же время, пишет "Ъ", следователи ФСБ и оперативники департамента военной контрразведки ведут допрос военных, которые имели доступ к документам, представляющим собой гостайну, а также контактировали с Сафроновым по разным вопросам.

Кроме того, ведущие дело следователи всё же решили изучить версию бывшего журналиста о том, что он все необходимые для своих материалов сведения черпал, согласно закону "О СМИ", из открытых источников.

30 ноября суд пролонгировал арест Сафронову до марта 2021 года.

Советника главы "Роскосмоса" обвиняют в работе на чешские спецслужбы и передачи им неких сведений, которые якобы представляют собой государственную тайну.

Следователи запрещают Сафронову общение с родственниками, считая, что через них он может связаться с западными разведчиками.

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