"Уроки Басты": Концерт рэпера обернулся для Ледового дворца штрафом в 480 тысяч рублей

Невский райсуд Петербурга наказал рублём Ледовый дворец за пренебрежение противоэпидемиологическими мерами в разгар пандемии: культурное учреждение должно выплатить штраф в размере 480 тысяч рублей по ч. 2 ст. 6.3 КоАП РФ.

После многотысячного концерта Басты Ледовый дворец закрыли для выступлений, а в отношении спорткомплекса возбудили административное делопроизводство.

Кроме того, санкционировавший мероприятие глава комитета по культуре Константин Сухенко получил выговор от городского правительства.

Добавим, статья 6.3 КоАП - Нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения, выразившееся в нарушении действующих санитарных правил и гигиенических нормативов, совершенное в период режима чрезвычайной ситуации или при возникновении угрозы распространения заболевания, представляющего опасность для окружающих, либо в период осуществления на соответствующей территории ограничительных мероприятий (карантина).