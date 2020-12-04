ЗакС Петербурга планирует внести 12 поправок в закон о всероссийской реновации

Члены комитета по законодательству петербургского парламента 4 декабря одобрили 12 из 13 предложенных поправок к федеральному закону о реновации.

Не прошло предложение, по которому единственный участник аукциона на проведение работ по расселению и сносу ветхого жилья с последующим строительством нового, не может отказаться от заключения договора. Первое чтение федеральной инициативы предусматривало соответствующее право.

Эту поправку исключили после критики депутатов Сергея Купченко из "Единой России" и Александра Рассудова из КПРФ. Последний отметил, что ни одно дело в экономике не заканчивается хорошо, если оно изначально сопряжено с понуждением.

Кроме того, в ходе заседания депутаты решили смягчить еще одно предложение, касающееся выкупа старых квартир у собственников. Председатель комитета Денис Четырбок предусмотрел, что компенсация должна быть не ниже кадастровой стоимости помещения. В окончательной версии прописали, что кадастровая стоимость при этом не может быть ниже рыночной. Депутат Купченко предложил вообще исключить этот пункт, но никто его предложение не поддержал. В итоге единоросс воздержался по всему вопросу поправок, в то время как другие члены комитета прголосовали "за".

Среди других предложений - положение, закрепляющее приоритет норм защиты памятников культуры над нормами программы комплексного развития территорий, и поправка, по которой реновация может производиться только на территории, где 80% домов являются аварийными. В действующей редакции законопроекта говорится о 50% зданий.

Поправки комитета в ближайшее время рассмотрят на пленарном заседании ЗакСа. После этого их направят в Государственную Думу.

Напомним, Дума приняла в первом чтении законопроект о всероссийской реновации 17 ноября. Документ предлагает при расселении ветхого и аварийного жилья распространить на всю страну московский опыт.

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