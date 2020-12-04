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12:37

В Конгрессе США призвали Россию освободить политзаключенных из списка "Мемориала"

фото ЗакС политика В Конгрессе США призвали Россию освободить политзаключенных из списка "Мемориала"

Палата представителей Конгресса США приняла резолюцию, в которой призывает Россию освободить политических заключенных из нового списка правозащитной организации "Мемориал". 

В документе, среди прочих, перечислены истории преследования бывшего главы отдела внутренней экономической безопасности ЮКОСа Алексея Пичугина, экс-координатора ростовской "Открытой России" Анастасии Шевченко и активиста Константина Котова; пересказаны также фабулы дел "Сети"* и "Нового величия". 

Палата предлагает представителям Госдепартамента использовать "закон Магнитского", чтобы расширить санкции против причастных к политическому преследованию, а американскому правительству — поднять вопрос освобождения политзеков в дискуссиях с российскими властями.

* "Сеть" признана террористической организацией и запрещена в России

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