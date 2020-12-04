Беглов продлил "ковидные" выплаты социальным работникам

Петербургский глава Александр Беглов подписал постановление о пролонгировании стимулирующих выплат социальным работникам, работающим с заражёнными коронавирусом гражданами, информирует пресс-служба Смольного.

"Предоставление выплат стимулирующего характера является расходным обязательством Санкт‑Петербурга, оно осуществляется за счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации в рамках межбюджетного трансферта, предоставленного бюджету Санкт‑Петербурга в 2020 году из федерального бюджета", - пояснили в правительстве города.

С апреля по октябрь 2811 социальных служащих получили свыше 84 млн рублей государственной поддержки.

Ранее петербургским медикам также продлили "антивирусные" надбавки.

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