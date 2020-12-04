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14:33

ФОМ: Большинство россиян уверены в бесполезности чиновников

фото ЗакС политика ФОМ: Большинство россиян уверены в бесполезности чиновников

Опрошенные фондом "Общественное мнение" россияне уверены в том, что большинство государственных служащих не справляются со своей работой - так считает 61% респондентов. Лишь 19% участников исследования уверены в эффективности чиновников.

Соотношение тех, кто уверен, что госработники раньше трудились лучше, и тех, кто так считает, что они вполне справляются с поставленными задачами и сейчас, примерно равно - 34% против 26%. В то же время 67% россиян находят службу чиновников трудной, а 69% уверены в её престижности. При этом 74% опрошенных согласны с отрицательным отношением к обозначенной категории граждан. 

Слова "чиновник, госслужащий" вызывают у 45% респондентов следующие ассоциации: "чиновник - негатив", "вор, коррупционер", "взяточник", "расстрелять или повесить".

Наконец, большинство участников опроса (77%) уверены, что в РФ слишком много бюрократических должностей.

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