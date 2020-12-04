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15:21

Из-за новогодних ограничений туристам вместо Петербурга предложат туры по Ленобласти

фото ЗакС политика Из-за новогодних ограничений туристам вместо Петербурга предложат туры по Ленобласти

Строгие ограничительные меры, введенные 2 декабря в Петербурге на весь декабрьско-январский праздничный период, заставили турфирмы срочно переориентировать клиентов, пишет ТАСС со ссылкой на директора Северо-Западного регионального отделения Российского союза туристской индустрии Екатерину Шадскую. Чтобы по максимуму предовтратить отказ от уже купленных туров, компании рассматривают варианты, позволяющие изучить достопримечательности Ленинградской области. 

"Времени еще пока очень мало [прошло], <…> пока все в ожидании, потому что люди не хотят терять деньги и хотят понять, что операторы смогут им предложить. Туроператоры работают над тем, чтобы предложить что-то, [что] в рамках закона возможно - либо это Ленобласть, либо это какие-то пешеходные экскурсии по Санкт-Петербургу", - рассказала женщина.

Часть туристов оказалась в двойне затруднительном положении: речь о тех, кто приобретал билеты без последующей возможности сдать их. Эта группа россиян, считает Шадская, скорее всего не станут терять деньги просто из принципа и все-таки приедут в северо-западный регион. Однако, по ее оценке, при любом раскладе первоначально планировавшийся турпоток неизбежно должен снизиться, и в первую очередь это касается покупателей автобусных туров.

Напомним, что с 30 декабря по 10 января не будут работать концертные залы, театры и музеи, а также существенно ограничится работа общепита: с 30 декабря по 3 января посидеть в кафе и вовсе будет нельзя.

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