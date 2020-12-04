В новогоднюю ночь городские автобусы не обслужат петербуржцев

Чиновники из комитета по транспорту решили нарушить традицию последних лет и отказаться от пуска рейсовых автобусов в ночь с 31 декабря на 1 января, сообщает "Фонтанка". Обычные маршруты в праздничные дни будут соблюдать привычный график, а ночные автобусы, в предыдущие годы дублировавшие ветки метро (1М-5М), тоже на линию не выйдут.

Напомним, что метрополитен также не обслужит горожан в новогоднюю ночь: в Смольном настойчиво рекомендуют гражданам отмечать праздник дома. Для этого, в том числе, чиновники отказались от организации традиционных гуляний в центре. Скрасить каникулы петербуржцам призвана рождественская ярмарка на Манежной площади, заказчикам и подрядчикам которой пришлось отказаться от концертной программы.