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16:42

Азар оспорит в ЕСПЧ арест, разлучивший его с дочерью

фото ЗакС политика Азар оспорит в ЕСПЧ арест, разлучивший его с дочерью

Столичный муниципальный депутат и журналист Илья Азар подал иск в Страбургский суд (ЕСПЧ) на Российскую Федерацию, считая, что в мае против него была применена дискриминационная норма. Его задержали и арестовали за одиночный пикет, разлучив тем самым с малолетней дочерью и временно лишив возможности ее воспитывать. Между тем, напоминает Азар, женщин в аналогичном положении в России арестовывать не полагается.

"Никакого разумного обоснования для такого разделения нет", - цитирует текст его иска "Коммерсант".

Напомним, Азару дали 15 суток за нарушение правил проведения публичного мероприятия. В Москве нынешней весной почти каждый одиночный пикет приводил к составлению административного протокола: вместе с "митинговой" статьей обычно вменяли нарушение решима повышенной готовности, введенного из-за пандемии.

Ранее похожую жалобу на дискриминацию подавал в Конституционный суд оппозиционер Владимир Милов, которого тоже разлучили с детьми, отправив на 30 суток в спецприемник летом 2019 года.

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