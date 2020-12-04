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17:05

Предприниматели требуют от Беглова ослабить новогодние ограничения

фото ЗакС политика Предприниматели требуют от Беглова ослабить новогодние ограничения

Владельцы гостиниц, турфирм и заведений общепита составили коллективное письмо к петербургскому губернатору Александру Беглову, вызванное к жизни строгими "новогодними" ограничениями, которые он ввел 2 декабря. По мнению авторов, не следовало поступать столь радикально, полностью закрывая музеи, концертные площадки и театры на весь праздничный период и частично ограничивая рестораны и бары. Это, отмечают они, быстро сказалось на туристической привлекательности города, поскольку россияне стали отказываться от намеченных поездок. В письме, проникнутом "категорическим несогласием и удивлением", говорится и о другой проблеме: пока ничто не указывает на готовность чиновников возместить бизнесу убытки от ограничений. 

"Объявляя локальные ограничения/закрытия на несколько недель, Вы не предлагаете одновременно мер поддержки предпринимателям, в то время как потери по сравнению с прошлым годом в каждом отдельном предприятии составляют до 95% оборота. Кто компенсирует предприятиям эти деньги?", - гласит текст документа, цитируемый "Фонтанкой".

Предприниматели требуют от градоначальника за пять ближайших дней смягчить принятые меры в отношении учреждений культуры, разрешить работать ресторанам при отелям и покрыть убытки бизнеса, чья выручка пострадает от ограничений более чем на 30%. Иначе, предрекают авторы, городскую экономику ждет коллапс в виде массового разорения предприятий и всплеска безработицы.


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