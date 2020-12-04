За год петербургским метрополитеном стало пользоваться на 40% меньше людей

Петербургский комитет по транспорту в своем новейшем сообщении указывает на тенденцию, характерную для последних дней и недель. Несмотря на то, что проверочных рейдов на транспорте становится все больше, граждане все реже позволяют себе проезд без маски на лице. В рейдах, суточное число которых иногда достигает 70, задействованы обычные полицейские, сотрудники ГИБДД и транспортники.

За последние два месяца в метро поймали без маски 614 нарушителей (из них 171 - на платформах), а в наземном транспорте - более 350. Аэропорт "Пулково" может "похвастаться" 258 протоколами, составленными за этот период.

В целом статистика показывает, что по сравнению с прошлогодними цифрами услугами городского транспорта пользуется на 35% меньше жителей. В случае с метрополитеном разница еще более наглядная - 40%.