В Смольном пошли навстречу защитникам Жемчужного пляжа: дорогу отведут от воды

После письма муниципальных депутатов к губернатору Александру Беглову с просьбой отвести строящиеся автодороги от "Жемчужного пляжа" Финского залива (Красносельский район) исполнительная власть решила пойти гражданам навстречу. Активисты из паблика "Зеленая коалиция" сообщают, что чиновники из КГА решили изменить трассировку, о чем муниципалам рассказали в устной форме. Информацию также подтвердил представитель компании "Балтийская жемчужина", застраивающей микрорайон. Чуть ранее о готовности изменить проект было сказано и в официальном письменном ответе из КГА.

Таким образом, ожидается, что китайский инвестор строительства в ближайшее время подаст на рассмотрение в Смольный альтернативный вариант трассировки, из которого исключат прилегающие к пляжу участки Балтийского бульвара и улицы адмирала Черокова.

Активисты подчеркивают, что в борьбе им помогала депутат ЗакСа Надежда Тихонова.

В этой, как и в любой другой новости/статье/интервью и т.д., теперь вы можете проголосовать "за" или "против" упоминаемых в ней персонажей. Для этого достаточно навести на фамилию человека курсор мышки. Подробно о правилах голосования и о том, где посмотреть текущие рейтинги персон, написано в

.



Посмотреть общий рейтинг персон.