Случившийся на приеме сердечный приступ унес жизнь сенатора Александра Михайлова

В возрасте 69 лет не стало члена Совета Федерации Александра Михайлова, передает РИА "Новости". Несчастье настигло политика во время приема граждан, когда с ним случился сердечный приступ, рассказал коллега Михайлова по законодательному органу Вячеслав Тимченко.

"Нет, это не коронавирус. <...> Скорая помощь приехала, но, к сожалению, позже он скончался", - приводятся слова Тимченко.

В прошлом сенатор был губернатором-долгожителем: Курскую область он возглавлял с 2000 по 2018 годы. Примечательно, что за годы, проведенные во главе региона, Михайлов успел перейти из КПРФ в "Единую Россию".