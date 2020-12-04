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18:23

Беглов объяснил необходимость реконструкции Южного шоссе

фото ЗакС политика Беглов объяснил необходимость реконструкции Южного шоссе

Губернатор Петербурга Александр Беглов в ответе на запрос депутата Законодательного собрания от Партии Роста Оксаны Дмитриевой сообщил, что реконструкция Южного шоссе необходима. По словам главы города, проведены  расчеты перспективной интенсивности движения по шоссе. Согласно результатам исследования, к 2024 году загрузка транспортом двухполосной дороги на подходе к Софийской улице составит 86% и 73%, заявил Беглов. Он добавил, что к 2040 году на участках Южного шоссе загруженность вырастет до 136% и 115%. Из-за этого и требуется расширение дороги до четырех полос - тогда цифры снизятся до 40-50%. 

Беглов уточнил, что планируется внести изменения в Генеральный план города для проведения реконструкции. Губернатор добавил, что никакие здания сносить не будут, а про изъятие земельных участков пока ничего не известно: 

"В настоящее время по заказу КРТИ выполняется разработка проекта планировки территории для размещения линейного объекта "Южное шоссе от Бухарестской ул. до Софийской ул.". Перечень земельных участков, подлежащих изъятию, будет определен после утверждения указанной документации по планировке территории в порядке, установленном действующем законодательством", - говорится в ответе Беглова от 3 декабря.

Глава города также сообщил, что для уменьшения уровня шума и пыли от обновленной дороги планируется установить шумозащитные оконные блоки и провести другие мероприятия. 

Напомним, ранее жители домов у Южного шоссе узнали о планах властей расширить дорогу с двух до четырех полос. При этом, по словам жителей, новая магистраль пройдет вплотную к жилым домам. Согласно полученному активистами проекту, также планируется снести деревья вдоль зданий и аллею в парке Интернационалистов. Депутат ЗакСа Дмитриева обращалась по проблеме к вице-губернатору Максиму Соколову, но конкретики в его ответе не нашла, сообщила сама парламентарий. Новое обращение она направила главе города. 


В этой, как и в любой другой новости/статье/интервью и т.д., теперь вы можете проголосовать "за" или "против" упоминаемых в ней персонажей. Для этого достаточно навести на фамилию человека курсор мышки. Подробно о правилах голосования и о том, где посмотреть текущие рейтинги персон, написано в "Инструкции по голосованию".

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