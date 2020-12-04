Макаров посетил открытие фотовыставки об Александре Невском

Открытие фотовыставки, посвященной фигуре князя Александра Невского, посетил спикер петербургского парламента Вячеслав Макаров. Единоросс изучил более 100 фоторабот, размещенных в выставочных помещениях на территории исторического парка "Россия - моя история", и отметил важность мероприятия.

"Это обращение к нашим истокам, нашим духовным корням, великой тысячелетней истории России. Это уникальная возможность войти в молитвенное соприкосновение с великим святым Земли Русской", - цитирует политика пресс-служба ЗакСа.

По словам Макарова, для всех православных россиян великий князь являет собой нравственный ориентир и пример исключительной духовной мощи, при помощи которого Россия выбрала "спасительный путь".

Отметим, что город готовится к празднованию 800-летию со дня рождения Александра Невского. Главные события, приуроченные к памятной дате, ожидаются в следующем году.

фото: пресс-служба Законодательное собрания

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