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19:43

Ушла из жизни старейшая петербурженка

фото ЗакС политика Ушла из жизни старейшая петербурженка

Главный долгожитель Петербурга, Клавдия Селюженок, скончалась в возрасте 108 лет в собственной квартире, сообщает "Петербургский дневник" со ссылкой на начальника отдела информации администрации Невского района Алину Прохину. Пока журналистам не удалось доподлинно установить, коснулась ли старейшей петербурженки и ее близких коронавирусная инфекция.

Рожденная еще в царской России, Селюженок была очевидцем блокады Ленинграда. В трудоспособном возрасте она, будучи технологом по металлу, работала на заводе "Арсенал" на Выборгской стороне.

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