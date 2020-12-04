Ушла из жизни старейшая петербурженка

Главный долгожитель Петербурга, Клавдия Селюженок, скончалась в возрасте 108 лет в собственной квартире, сообщает "Петербургский дневник" со ссылкой на начальника отдела информации администрации Невского района Алину Прохину. Пока журналистам не удалось доподлинно установить, коснулась ли старейшей петербурженки и ее близких коронавирусная инфекция.

Рожденная еще в царской России, Селюженок была очевидцем блокады Ленинграда. В трудоспособном возрасте она, будучи технологом по металлу, работала на заводе "Арсенал" на Выборгской стороне.