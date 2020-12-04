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20:11

Союз журналистов Петербурга призвал Макарова вернуть постоянные аккредитации для СМИ

фото ЗакС политика Союз журналистов Петербурга призвал Макарова вернуть постоянные аккредитации для СМИ

Руководство Союза журналистов и Ленобласти откликнулось на конфликтную ситуацию, связанную с новым порядком аккредитации журналистов, который установили в Мариинском дворце. Из-за новых правил, формально продиктованных заботой об эпидемиологической безопасности, обращают внимание в журналистской организации, сотрудники канала "78" уже дважды не смогли попасть на заседание, хотя прежде действовавшая постоянная аккредитация давала им такое право. Сложившееся положение вещей, полагают авторы письма, позволяет говорить о допуске журналистов в государственное учреждение как о "неконтролируемой прерогативе сотрудников его пресс-службы". Свое обращение секретариат правления СЖ, выражая озабоченность происходящим, адресовал спикеру ЗакСа Вячеславу Макарову.

"Мы призываем принести извинения нашим коллегам и отменить нововведения, касающиеся работы журналистов в городском парламенте, поскольку они противоречат статьям Закона "О СМИ" и статье 6 Закона "Об обеспечении доступа к информации о деятельности государственных органов и органов местного самоуправления"", - гласит текст документа.

Копию обращения его авторы также отправили в аппарат городского омбудсмена Александра Шишлова. В свою очередь, председатель петербургского отделения Союза журналистов России, Дмитрий Шерих, ранее тоже обратился к Макарову из-за инцидента с недопуском журналистов. Шерих попросил спикера разобраться в том, почему, если верить его коллегам, отрицательный результат теста на коронавирус представители Мариинского дворца требовали только от сотрудников телеканала "78". 


В этой, как и в любой другой новости/статье/интервью и т.д., теперь вы можете проголосовать "за" или "против" упоминаемых в ней персонажей. Для этого достаточно навести на фамилию человека курсор мышки. Подробно о правилах голосования и о том, где посмотреть текущие рейтинги персон, написано в "Инструкции по голосованию".

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