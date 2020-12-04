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20:50

Путин назначил Чубайса своим спецпредставителем

фото ЗакС политика Путин назначил Чубайса своим спецпредставителем

Бывший глава госкорпорации "Роснано" Анатолий Чубайс, накануне попрощавшийся с должностью, стал специальным представителем российского президента по связям с международными организациями. Официальный указ о его назначении, подписанный Владимиром Путиным, размещен на сайте Кремля.

"Назначить Чубайса Анатолия Борисовича специальным представителем Президента Российской Федерации по связям с международными организациями для достижения целей устойчивого развития", - гласит текст документа.

"Роснано" чиновник возглавлял двенадцать последних лет. Издание The Bell, опираясь на эксклюзивные источники, писало, что Чубайса, скорее всего, отправят заниматься вопросами изменения климата. Ранее РБК писал, что, по его сведениям, высокопоставленный госслужащий может "заняться Арктикой".

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