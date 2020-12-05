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10:33

Очередной митинг в поддержку Фургала окончился задержаниями хабаровчан

фото ЗакС политика Очередной митинг в поддержку Фургала окончился задержаниями хабаровчан

В Хабаровске прошёл очередной митинг в поддержку пребывающего под арестом бывшего краевого главы Сергея Фургала, информирует портал dvhab.ru.

По традиции протестующие собрались на площади Ленина у здания регионального правительства. Там их встретили полицейские, в рупор объявившие о том, что их акция не санкционирована. В ответ собравшиеся начали скандировать "Полиции позор!".

После митингующие пошли маршем по центральным улицам. В мероприятии приняли участие свыше 100 человек. По сведениям dvhab.ru, в полицейский автозак были отправлены два участника акции. При этом в хабаровском штабе Алексея Навального известили, что полиция задержала не менее четырёх человек. "ОВД-Инфо", в свою очередь, сообщает о не менее трёх задержанных, причём двух из них оставляют в спецприёмнике до суда.

Собравшиеся скандировали "Фургалу свободу — он нужен народу!" и лозунг антипутинского характера.

Напомним, Фургала задержали в июле по делу об организации убийств и сразу же вывезли в Москву. Это спровоцировало самые массовые волнения в Хабаровске за последние десятилетия. Спустя четыре месяца местные жители продолжают требовать справедливости в отношении избранного ими губернатора.

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