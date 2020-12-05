Эксперт: Пик второй волны COVID-19 в Петербурге придётся на февраль

Проректор по перспективным проектам СПбПУ Алексей Боровков в разговоре с "Фонтанкой" известил, что Петербург выйдет на плато второй волны COVID-19 ещё нескоро: с высоты сегодняшних дней первый пик, по его уверению, "выглядит холмиком".

Пока что в городе на Неве количество активных больных составляет порядка 55 тысяч человек. Первые пиковые показатели были зафиксированы в начале июня - тогда одновременно заболевали чуть более 10 тысяч граждан.

Боровиков, как глава рабочей группы, занимающейся моделированием развития эпидемиологической обстановки, констатировал: на новый максимум по активным случаям болезни Северная столица выйдет приблизительно через 2 месяца.

"Мы сделали калибровку модели - уточнили переменные во времени коэффициенты. К сожалению, прогнозная ситуация значительно хуже того, что можно было ожидать. Если эпидемия будет распространяться по декабрьской кривой, то второй пик в Петербурге произойдет 9 февраля 2021 года, то есть на месяц позже, чем ожидалось ранее, но, главное, его амплитуда составит около 148000 активных больных, что в 13,5 раз больше, чем в первый летний пик. Это очень серьезный вызов городской системе здравоохранения", - уверен Боровков.

Интенсивное распространение инфекции специалист связал с чрезмерной общительностью петербуржцев.

"Мы сами делаем всё, чтобы эпидемическая ситуация в городе становилась хуже. Самый яркий свежий пример – концерты Басты в Ледовом дворце, и другие возобновившиеся крупные мероприятия. Конечно, ответственность в подобных случаях лежит на тех, кто разрешил проведение концертов во время резкого ухудшения эпидемической ситуации", - резюмировал Боровков.

Ледовый дворец, напомним, оштрафовали почти на полмиллиона рублей из-за концерта Басты.

В Петербурге коронавирусом с начала пандемии заразились более 144 тысяч местных жителей.