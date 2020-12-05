18+
 PDA
   Наши соцсети:   
           
  
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Поправки в Конституцию

Новости

11:30

Эксперт: Пик второй волны COVID-19 в Петербурге придётся на февраль

фото ЗакС политика Эксперт: Пик второй волны COVID-19 в Петербурге придётся на февраль

Проректор по перспективным проектам СПбПУ Алексей Боровков в разговоре с "Фонтанкой" известил, что Петербург выйдет на плато второй волны COVID-19 ещё нескоро: с высоты сегодняшних дней первый пик, по его уверению, "выглядит холмиком".

Пока что в городе на Неве количество активных больных составляет порядка 55 тысяч человек. Первые пиковые показатели были зафиксированы в начале июня - тогда одновременно заболевали чуть более 10 тысяч граждан.

Боровиков, как глава рабочей группы, занимающейся моделированием развития эпидемиологической обстановки, констатировал: на новый максимум по активным случаям болезни Северная столица выйдет приблизительно через 2 месяца.

"Мы сделали калибровку модели - уточнили переменные во времени коэффициенты. К сожалению, прогнозная ситуация значительно хуже того, что можно было ожидать. Если эпидемия будет распространяться по декабрьской кривой, то второй пик в Петербурге произойдет 9 февраля 2021 года, то есть на месяц позже, чем ожидалось ранее, но, главное, его амплитуда составит около 148000 активных больных, что в 13,5 раз больше, чем в первый летний пик. Это очень серьезный вызов городской системе здравоохранения", - уверен Боровков.

Интенсивное распространение инфекции специалист связал с чрезмерной общительностью петербуржцев.

"Мы сами делаем всё, чтобы эпидемическая ситуация в городе становилась хуже. Самый яркий свежий пример – концерты Басты в Ледовом дворце, и другие возобновившиеся крупные мероприятия. Конечно, ответственность в подобных случаях лежит на тех, кто разрешил проведение концертов во время резкого ухудшения эпидемической ситуации", - резюмировал Боровков.

Ледовый дворец, напомним, оштрафовали почти на полмиллиона рублей из-за концерта Басты.

В Петербурге коронавирусом с начала пандемии заразились более 144 тысяч местных жителей.

Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру
в Яндекс.Дзен
 и
Телеграм
Все материалы по теме

11:43 Коронавирусом инфицировались свыше 28,7 тысяч россиян: это рекорд с начала пандемии

4 декабря, 17:40 За год петербургским метрополитеном стало пользоваться на 40% меньше людей

4 декабря, 13:56 Беглов продлил "ковидные" выплаты социальным работникам

4 декабря, 11:28 "Уроки Басты": Концерт рэпера обернулся для Ледового дворца штрафом в 480 тысяч рублей

4 декабря, 11:13 Коронавирус обнаружили у более 27 тысяч россиян, из которых 3694 - петербуржцы

4 декабря, 10:22 Вакцину "Спутник V" начнут производить в Казахстане

4 декабря, 9:28 Свыше тысячи безмасочников поймали в Петербурге с начала действия "антивирусных" мер

3 декабря, 20:31 Депутату Боярскому стыдно за чиновников, не готовых поддержать бизнес в пандемию

3 декабря, 20:10 Более двухсот петербургских врачей испытали на себе вакцину "Спутник V"

3 декабря, 19:46 Шнуров просит дать работать ресторанам с 50-процентной заполняемостью в новогодние праздники


Обсуждение
Правила комментирования

Запрещается:
  • Оскорбление участников дискуссии и иных лиц
  • Употребление нецензурных слов и брани
  • Разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия
  • Спам и реклама других сайтов
  • Комментарии не по теме материала
  • Обсуждение действий администрации сайта
Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.


Рейтинг персон

Все новости:  COVID 
12:35 "Отель Введенский" купил за миллиард историческое здание на набережной канала Грибоедова

11:43 Коронавирусом инфицировались свыше 28,7 тысяч россиян: это рекорд с начала пандемии

11:30 Эксперт: Пик второй волны COVID-19 в Петербурге придётся на февраль

10:33 Очередной митинг в поддержку Фургала окончился задержаниями хабаровчан

4 декабря, 20:50 Путин назначил Чубайса своим спецпредставителем

4 декабря, 20:11 Союз журналистов Петербурга призвал Макарова вернуть постоянные аккредитации для СМИ

4 декабря, 19:43 Ушла из жизни старейшая петербурженка

4 декабря, 19:21 Вишневский: Права ни одного члена "Яблока" не будут ущемлены перерегистрацией

4 декабря, 19:18 Шлосберг пристыдил депутата ГД, заявившего в полицию на псковского журналиста

4 декабря, 19:10 Петербург пытается изменить законопроект о всероссийской реновации

4 декабря, 18:55 Макаров посетил открытие фотовыставки об Александре Невском

4 декабря, 18:23 Беглов объяснил необходимость реконструкции Южного шоссе

4 декабря, 18:22 Случившийся на приеме сердечный приступ унес жизнь сенатора Александра Михайлова

4 декабря, 18:07 В Смольном пошли навстречу защитникам Жемчужного пляжа: дорогу отведут от воды

4 декабря, 17:40 За год петербургским метрополитеном стало пользоваться на 40% меньше людей

Предыдущие новости

Регионы


© ZakS.Ru, 2002—2020. Все права защищены. Размещение рекламы на сайте ЗакС.Ру.
При использовании материалов гиперссылка обязательна. [18+]
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-50076, выданное 07.06.2012 Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Главный редактор: Гончарова Н.С.
+7 (812) 331-71-80 zaks.ru@inbox.ru