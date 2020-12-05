Коронавирусом инфицировались свыше 28,7 тысяч россиян: это рекорд с начала пандемии

За минувшие 24 часа коронавирусная инфекция обнаружилась у ещё 28 782 россиян - это максимальный показатель с начала пандемии, оповестили в оперативном штабе. Соответственно, на сегодняшний день официально известно о 2 431 731 заболевшем.

Скончались ещё 508 граждан. За всё время с момента распространения болезни её жертвами стали 42 684 человека.

Излечились при этом 27 644 заражённых, всего выздоровели 1 916 396 заболевших.

Наибольшее количество новых случаев традиционно зафиксировано в Москве - плюс 7 993 инфицированных. Следом идут Петербург — 3 726, Московская область — 1246, Нижегородская область — 495, Карелия — 473.

Россия занимает четвёртое место в мире по количеству заболевших, уступая место США, Индии и Бразилии.