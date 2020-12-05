Дочь Шойгу возглавила Федерацию триатлона: она была единственной кандидаткой на пост

Ксения Шойгу - дочь главы Минобороны Сергея Шойгу - стала президентом Федерации триатлона России, будучи единственной кандидаткой на этот пост, информирует ТАСС.

Выборы проводились в Олимпийском комитете России. "Буду стараться сделать максимальное количество благих дел в этой должности", - сообщила после избрания Шойгу.

До неё руководил ФТР Пётр Иванов. Он отказался переизбираться на пост президента, поскольку претендует на аналогичную должность во Всероссийской федерации легкой атлетики.

Ксении Шойгу 29 лет, она является советником зампредседателя правления "Газпромбанка" и руководит проектом "Лига героев", который занимается организацией массовых спортивных мероприятий.

Добавим также, в 2015 году Фонд борьбы с коррупцией ФБК Алексея Навального обнаружил на участках в коттеджном поселке Барвиха на общую сумму 9 млн долларов, которые в 2009 году, по информации Росреестра, были приобретены Ксенией Шойгу.