18+
 PDA
   Наши соцсети:   
           
  
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Поправки в Конституцию

Новости

13:21

Дочь Шойгу возглавила Федерацию триатлона: она была единственной кандидаткой на пост

фото ЗакС политика Дочь Шойгу возглавила Федерацию триатлона: она была единственной кандидаткой на пост

Ксения Шойгу - дочь главы Минобороны Сергея Шойгу - стала президентом Федерации триатлона России, будучи единственной кандидаткой на этот пост, информирует ТАСС

Выборы проводились в Олимпийском комитете России. "Буду стараться сделать максимальное количество благих дел в этой должности", - сообщила после избрания Шойгу.

До неё руководил ФТР Пётр Иванов. Он отказался переизбираться на пост президента, поскольку претендует на аналогичную должность во Всероссийской федерации легкой атлетики.

Ксении Шойгу 29 лет, она является советником зампредседателя правления "Газпромбанка" и руководит проектом "Лига героев", который занимается организацией массовых спортивных мероприятий.

Добавим также, в 2015 году Фонд борьбы с коррупцией ФБК Алексея Навального обнаружил на участках в коттеджном поселке Барвиха на общую сумму 9 млн долларов, которые в 2009 году, по информации Росреестра, были приобретены Ксенией Шойгу.

Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру
в Яндекс.Дзен
 и
Телеграм
Все материалы по теме

17:55 Путин объявил о планах по расширению России

15:59 "Город по праву носит звание столицы добровольчества": Петербург празднует День волонтёра

15:10 Политолога Валерия Соловья задержали в ходе встречи с соратниками в Петербурге

12:35 "Отель Введенский" купил за миллиард историческое здание на набережной канала Грибоедова

4 декабря, 19:21 Вишневский: Права ни одного члена "Яблока" не будут ущемлены перерегистрацией

4 декабря, 14:57 Супруга Пескова получила от Минкульта 30 млн рублей на новогодние ледовые шоу

4 декабря, 14:33 ФОМ: Большинство россиян уверены в бесполезности чиновников

4 декабря, 13:31 Верховный суд Нидерландов отклонил прошение РФ о приостановке выплат экс-акционерам ЮКОСа

4 декабря, 12:59 Первым замглавы Госстройнадзора Петербурга стал Александр Демидов

4 декабря, 11:59 Росгвардия получила "Премию рунета" за лучшее патриотическое шоу на YouTube


Обсуждение
Правила комментирования

Запрещается:
  • Оскорбление участников дискуссии и иных лиц
  • Употребление нецензурных слов и брани
  • Разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия
  • Спам и реклама других сайтов
  • Комментарии не по теме материала
  • Обсуждение действий администрации сайта
Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.


Рейтинг персон

Все новости:  COVID 
17:55 Путин объявил о планах по расширению России

16:50 Смольный не устроил штраф Ледовому дворцу из-за концерта Басты: решение думают оспорить

15:59 "Город по праву носит звание столицы добровольчества": Петербург празднует День волонтёра

15:10 Политолога Валерия Соловья задержали в ходе встречи с соратниками в Петербурге

14:58 У Гостиного двора активисты прилепинской партии "За правду" помешали встрече сторонников "Перемен" Соловья

14:08 Оксана Пушкина предложила учредить Министерство демографической и семейной политики

13:21 Дочь Шойгу возглавила Федерацию триатлона: она была единственной кандидаткой на пост

12:35 "Отель Введенский" купил за миллиард историческое здание на набережной канала Грибоедова

11:43 Коронавирусом инфицировались свыше 28,7 тысяч россиян: это рекорд с начала пандемии

11:30 Эксперт: Пик второй волны COVID-19 в Петербурге придётся на февраль

10:33 Очередной митинг в поддержку Фургала окончился задержаниями хабаровчан

4 декабря, 20:50 Путин назначил Чубайса своим спецпредставителем

4 декабря, 20:11 Союз журналистов Петербурга призвал Макарова вернуть постоянные аккредитации для СМИ

4 декабря, 19:43 Ушла из жизни старейшая петербурженка

4 декабря, 19:21 Вишневский: Права ни одного члена "Яблока" не будут ущемлены перерегистрацией

Предыдущие новости

Регионы


© ZakS.Ru, 2002—2020. Все права защищены. Размещение рекламы на сайте ЗакС.Ру.
При использовании материалов гиперссылка обязательна. [18+]
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-50076, выданное 07.06.2012 Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Главный редактор: Гончарова Н.С.
+7 (812) 331-71-80 zaks.ru@inbox.ru