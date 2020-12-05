Оксана Пушкина предложила учредить Министерство демографической и семейной политики

Заместитель председателя думского комитета по вопросам семьи, женщин и детей Оксана Пушкина считает необходимым учредить в России новое министерство - Министерство демографической и семейной политики, передает "Интерфакс".

"Я предлагаю создать отдельный государственный орган, целью которого станет обеспечение демографической безопасности нашей страны", - выступила с предложением парламентарий.

Данное ведомство, считает Пушкина, должно заниматься сбором и анализом дополнительных демографических данных, без которых в России невозможно комплексно сформировать семейную политику.

"Для этого нужно учитывать дополнительные факторы, которые Минтруд считает второстепенными в свете своих основных задач — это рождаемость и смертность, состояние системы здравоохранения, браки и разводы, число партнёрских союзов и гомосексуальных пар, в том числе, способность не только воспроизвести новое поколение, но и обеспечить его достойным образованием", - аргументирует депутат.

На сегодняшний день, отметила Пушкина, в стране отсутствуют полноценные статистические данные по важным для семейной политики социальным группам - к примеру, по матерям-одиночкам, а также о сфере ЛГБТ-сообщества.

"В случае с геями, лесбиянками и трансгендерами ситуация еще печальнее, потому что об этих людях мы не знаем вообще ничего. На государственном уровне такие вопросы не ставятся и не учитываются. Мы стыдливо молчим о них, а напрасно! Долгосрочная демографическая политика не может строиться вокруг понятий „благочестиво" и „грешно", в ее основе должно лежать беспристрастное понимание происходящих в обществе процессов", - констатирует Пушкина.

Оксана Пушкина известна, в частности, как автор злободневного законопроекта о домашнем насилии, предусматривающего, в том числе, в некоторых случаях принудительное разведение агрессора и жертвы, живущих под одной крышей.

Также недавно депутат предложила создать открытый реестр педофилов.