"Город по праву носит звание столицы добровольчества": Петербург празднует День волонтёра

Сегодня, 5 декабря, Петербург, Россия и весь мир отмечают День добровольцев: празднику в этом году исполняется 35 лет, его учредили в 1985 году по инициативе Генассамблеи ООН.

В текущем году из-за пандемии коронавирусной инфекции помощь волонтёров как никогда важна, отметил городской глава Александр Беглов.

"Наш город по праву носит звание столицы добровольчества. В Северной столице более 80 тысяч волонтеров. И это только те, кто участвует в этом движении на постоянной основе. Среди волонтеров много молодежи. Но особенно радует, что их ряды пополняет все больше людей "серебряного" возраста", - поделился мыслями по случаю торжественного дня Беглов.

Только за первое полугодие 2020-го участники молодёжного донорского движения сдали почти 1,5 тысячи литров крови, добавил также градоначальник. Кроме того, волонтёры с личным транспортом помогают петербургским врачам добираться до работы и обслуживают пожилых граждан и людей с хроническими заболеваниями.

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