Смольный не устроил штраф Ледовому дворцу из-за концерта Басты: решение думают оспорить

Петербургские власти не удовлетворены штрафом Ледовому дворцу из-за концерта рэпера Басты и подумывают оспорить решение инстанции, информирует агентство АБН. Со Смольным солидарны и в Роспотребнадзоре.

Напомним, 27 и 28 ноября в городе на Неве прошли два концерта Басты, которые, в итоге, привели к ужесточению противоэпидемиологических норм: в частности, под запрет попали любые культурные мероприятия в закрытых помещениях, также с 30 декабря по 3 января воспрещается работа баров и ресторанов.

После разгоревшегося скандала Ледовый дворец временно закрыли для выступлений, а в отношении спорткомплекса возбудили административное делопроизводство.

Кроме того, санкционировавший мероприятие глава комитета по культуре Константин Сухенко получил выговор от городского правительства.

4 декабря Ледовый дворец оштрафовали за "антивирусные" нарушения на 480 тысяч рублей.