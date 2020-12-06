Более 29 тысяч россиян заразились COVID-19 за сутки, в Петербурге - 3753 случая

В России за сутки впервые насчитали свыше 29 тысяч случаев заражения коронавирусной инфекцией (+29 039). За это время скончались 457, а сумели поправиться 26 882 человека, гласит статистика оперативного штаба.

Тройка регионов с самой плохой эпидемиологической динамикой остается неизменной: в Москве 7512 новых больных, в Петербурге – 3753 (новый рекорд), в Подмосковье – 1295. За прошедшие сутки от инфекции в Петербурге выздоровели 1903 человека и скончались 47.

В мире Россия занимает четвертое место по числу пострадавших от пандемии коронавируса, пропуская вперед США, Бразилию и Индию.