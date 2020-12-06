Активист Костров потребовал возбудить уголовное дело против Войтановского

Активность главы МО "Лиговка-Ямская" Вадима Войтановского, по мнению активистов Центрального района представляющая собой опасность для здоровья жителей, побудила лидера движения Ярослава Кострова написать заявление на бывшего единоросса в Следственный комитет и полицию. Активист требует привлечения оппоннента к уголовной ответственности, поскольку тот в разгар пандемии полюбил устраивать массовые мероприятия в своем округе.

"Пытаясь поднять свои рейтинги для того, чтобы включиться в предвыборную гонку, он играет на доверчивости и бедности наших пожилых соседей. И тем самым абсолютно осознанно подставляет горожан в это непростое время под риски заболевания коронавирусом", - пишет заявитель.

Последней каплей для Кострова стала экскурсия для пожилых жителей Лиговки-Ямской в Кронштадт. Он подчеркивает, что автобус был "набитый битком", и, кроме того, Войтановский записал видеообращение, нвкотором ставит себе в заслугу организацию экскурсии.