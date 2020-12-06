Муниципал
18+
 PDA
   Наши соцсети:   
           
  
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Поправки в Конституцию

Муниципал

12:44

Активист Костров потребовал возбудить уголовное дело против Войтановского

фото ЗакС политика Активист Костров потребовал возбудить уголовное дело против Войтановского

Активность главы МО "Лиговка-Ямская" Вадима Войтановского, по мнению активистов Центрального района представляющая собой опасность для здоровья жителей, побудила лидера движения Ярослава Кострова написать заявление на бывшего единоросса в Следственный комитет и полицию. Активист требует привлечения оппоннента к уголовной ответственности, поскольку тот в разгар пандемии полюбил устраивать массовые мероприятия в своем округе.

"Пытаясь поднять свои рейтинги для того, чтобы включиться в предвыборную гонку, он играет на доверчивости и бедности наших пожилых соседей. И тем самым абсолютно осознанно подставляет горожан в это непростое время под риски заболевания коронавирусом", - пишет заявитель.

Последней каплей для Кострова стала экскурсия для пожилых жителей Лиговки-Ямской в Кронштадт. Он подчеркивает, что автобус был "набитый битком", и, кроме того, Войтановский записал видеообращение, нвкотором ставит себе в заслугу организацию экскурсии.

Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру
в Яндекс.Дзен
 и
Телеграм
Упоминаемые персоны
Упоминаемые муниципальные округа, рейтинг в этом материале
Упоминаемые муниципальные депутаты, рейтинг в этом материале

Обсуждение
Правила комментирования

Запрещается:
  • Оскорбление участников дискуссии и иных лиц
  • Употребление нецензурных слов и брани
  • Разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия
  • Спам и реклама других сайтов
  • Комментарии не по теме материала
  • Обсуждение действий администрации сайта
Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.


Рейтинг персон

Все новости:  COVID 
15:00 Муниципал: Экс-мундеп Нарвского округа Каруличева оспаривает исключение из совета в суде

14:18 В Белоруссии задерживают противников Лукашенко

13:32 Активисты "Левого фронта" потребовали новых выплат у административных зданий в Москве

12:44 Муниципал: Активист Костров потребовал возбудить уголовное дело против Войтановского

11:35 Более 29 тысяч россиян заразились COVID-19 за сутки, в Петербурге - 3753 случая

11:05 Пугающую ковидную динамику в Псковской области объяснили техническими причинами

10:26 Госстройнадзор добивается снятия запрета на снос здания ВНИИБ

5 декабря, 17:55 Путин объявил о планах по расширению России

5 декабря, 16:50 Смольный не устроил штраф Ледовому дворцу из-за концерта Басты: решение думают оспорить

5 декабря, 15:59 "Город по праву носит звание столицы добровольчества": Петербург празднует День волонтёра

5 декабря, 15:10 Политолога Валерия Соловья задержали в ходе встречи с соратниками в Петербурге

5 декабря, 14:58 У Гостиного двора активисты прилепинской партии "За правду" помешали встрече сторонников "Перемен" Соловья

5 декабря, 14:08 Оксана Пушкина предложила учредить Министерство демографической и семейной политики

5 декабря, 13:21 Дочь Шойгу возглавила Федерацию триатлона: она была единственной кандидаткой на пост

5 декабря, 12:35 "Отель Введенский" купил за миллиард историческое здание на набережной канала Грибоедова

Предыдущие новости

Регионы


© ZakS.Ru, 2002—2020. Все права защищены. Размещение рекламы на сайте ЗакС.Ру.
При использовании материалов гиперссылка обязательна. [18+]
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-50076, выданное 07.06.2012 Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Главный редактор: Гончарова Н.С.
+7 (812) 331-71-80 zaks.ru@inbox.ru