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13:32

Активисты "Левого фронта" потребовали новых выплат у административных зданий в Москве

фото ЗакС политика Активисты "Левого фронта" потребовали новых выплат у административных зданий в Москве

В центре столицы, у правительственных зданий (Минфин, администрация президента, Белый дом) активисты "Левого фронта" провели серию одиночных пикетов с экономическим требованиями. По мнению участников акции, принятых мер поддержки граждан в пандемию недостаточно, и давно назрела необходимость в череде новых единоразовых выплат наиболее пострадавшим от кризиса группам населения.

"Левый фронт" таким образом повторил ранее выдвинутые предложения в виде требований. Политическая организация выступает за единовременные выплаты всем россиянам, переболевшим коронавирусом с самого начала пандемии (в зависимости от тяжести заболевания от 15 до 30 тысяч рублей), а также новогодний "подарок" всем семьям с детьми в размере 25 тысяч рублей.

Отметим, чтт за новогодние выплаты ратует также лиер справедливороссов Сергей Миронов.

Фото: "Левый фронт"

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