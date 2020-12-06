Скончался бывший декан истфака СПбГУ Игорь Фроянов

Петербургский историк Игорь Фроянов, почти двадцать лет руководивший историческим факультетом СПбГУ, ушел из жизни в возрасте 84 лет, о чем сообщил в Facebook заместитель главреда журнала "Исторический формат" Максим Жих.

Сферой интересов Фроянова была Древняя Русь и отечественное Средневековье. Всего он написал и издал тринадцать монографических работ.

В начале 2000-х годов ученый оставил свою начальственную должность в вузе после коллективного письма коллег, касавшегося его взглядов и методов управления. Фроянова упрекали в ксенофобии и даже антисемитизме. В 2018 году на последних выборах президента он стал доверенным лицом Павла Грудинина, кандидата от КПРФ, занявшего второе место.