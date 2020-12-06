Правительство планирует с каждым годом увеличивать число бюджетных мест в вузах

Жизнь российских абитуриентов в ближайшие пять лет будет становиться легче, о чем рассказал министр образования и науки Валерий Фальков. Правительство взяло курс на большую доступность высшего образования.

"До 2024 года будет ежегодно количество бюджетных мест увеличиваться. Если брать специальности, направления и примерно тенденции, — в основном это IT, здравоохранение — подготовка медиков, врачей, и в области образования — подготовка учителей", - произнес чиновник в интервью радиостанции "Комсомольская правда".

Он отметил, что большая часть квоты касается регионов, однако обе столицы держатся и не уменьшают число бесплатных мест. За минувший год по всей стране последних стало больше на 11,4 тысячи. Кроме того, Фальков привел актуальную цифру: в связи с пандемией на режим "дистанционки" целиком переключились 37% отечественных вузов вместе с их филиалами.

Примечательно, что полтора года назад, летом 2019-го, СМИ писали о противоположном тренде на ближайшие пять лет, что следовало из правительственных документов.