РПЦ: Свыше 100 священников скончались от COVID-19 с начала пандемии

Руководитель синодального отдела РПЦ по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда в разговоре с ТАСС уведомил, какое количество священнослужителей пало жертвами коронавируса с начала пандемии.

"Что касается умерших священников - вся статистика есть. Если есть официальное медицинское подтверждение, то канал рабочей группы в Telegram сообщает о кончине священника. Около ста священников умерли за весь период", - уточнил церковный деятель.

В то же время, пояснил Легойда, озвучивание имени усопшего - личная информация, которую не обязательно "делать достоянием общественности".

Ранее в СМИ сообщалось, что от COVID-19 с начала распространения инфекции погибли не менее 70 священников. О первом умершем служителе РПЦ стало известно 21 апреля - тогда болезнь унесла жизнь настоятеля Богоявленского кафедрального собора в Елохове Александра Агейкина.