В Минздраве подумывают о введении новых COVID-ограничений

В Министерстве здравоохранения полагают, что из-за сложной эпидемиологической обстановки следует ввести дополнительные "антивирусные" меры - в частности, ограничить передвижение россиян как внутри регионов, так и между ними, известил глава ведомства Михаил Мурашко.

"Вторая волна показывает нам, что возникающие очаги внутри страны в том числе требуют, наверное, рассмотрения определённого ограничения передвижения физических лиц, в том числе между субъектами, а также подчас и внутри субъектов, чтобы ограничить распространение инфекции", - цитирует РИА "Новости" Мурашко, выступающего на конференции "Медицина и качество" в пресс-центре МИА "Россия сегодня".

Обновлено в 12:30.

В Минздраве опровергли информацию об установлении ограничений на передвижение россиян.

Напомним, в мире РФ занимает четвертое место по числу пострадавших от пандемии коронавируса, пропуская вперед США, Бразилию и Индию.

На сегодняшний день выявлено свыше 2,4 млн случаев заражения граждан инфекцией.