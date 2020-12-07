Карикатуры со Ждуном, похожим на главу Выборгского района, заметили в Петербурге

На улицах Выборгского района Петербурга появились портреты героя интернет-мемов Ждуна с лицом, похожим на районного главу Валерия Гарнеца. Фотографии карикатур опубликовали в соцсетях активисты движения "Молодой Петербург".

Плакаты разместили рядом с лужами, сломанными заборами и ямами на дорогах. На них написано "Жду... когда проблема решится".

"Количество нерешенных вопросов в Выборгском продолжает только расти, начиная от традиционных ям на дорогах и заканчивая общежитием на Пархоменко, где люди больше восьми лет не могут получить документы", - заявили в "Молодом Петербурге".

Активисты также напомнили, что в интернете была создана петиция с требованием отставки Гарнеца.

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